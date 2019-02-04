Başkan Yiğit Yedigöller yoluna el attı

Yığılca Yedigöller yolu olarak bilinen ve Yığılca'nın yaklaşık 20 köyüne ulaşımı sağlayan gurup yolunu Başkan Yiğit bizzat takibe aldı.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Köy yolu olmasına rağmen Yığılca-Yedigöller grup yoluna el attı. Başkan Yiğit, uzun zamandır çözülemeyen sorunları önce AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile görüştü. Keskin ile görüşmesinde Yığılca'dan Yedigöllere giden yol üzerinde sıcak asfaltın olması talebinde bulundu. Başkan Yiğit'in bu ricasını kırmayan Keskin durumu ilgili yerlere bildirdi.

Başkan Yiğit konuyu sosyal medya hesabında Yığılcalılara müjde olarak duyurdu. Başkan Yiğit açıklamasında, "Yığılca'mızın en önemli sorunlarından biri olan Devlet Hastanemizin önünden başlayan Yedigöller istikametine giden ve üzerinde 20'den fazla köyümüzü ilgilendiren grup yolumuzla ilgili yaptığımız girişimler olumlu sonuçlanmak üzere. Yolumuz belediyemiz güvencesi altında olup gereken müjdeyi vatandaşlarımıza en kısa sürede paylaşacağız. İnşallah Yığılca'mız bizimle kazanmaya devam edecek” dedi.