Başkan Yiğit Yığılca'ya kazandırmaya devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, ilçede yapımı devam eden Harmantepe Doğal Yaşam alanının sadece Yığılca'nın değil, Batı Karadeniz Bölgesinin önemli bir çalışması olduğunu söyledi.

Yığılca Harmantepe Doğal Yaşam Alanı'nda çalışmalar havaların soğumasına rağmen devam ediyor. Kısa bir zaman önce başlayan rekreasyon çalışmaları artık son aşamaya geldi. Son rötuşların yapıldığı yaşam alanında çalışmalar tamamlanmak üzere. 2019 bahar ayında tam kapasite ile hizmete açılacak olan doğal yaşam alanı, Yığılca ve çevre halkının hizmetine sunulacak.

İçerisinde kamelyalar, çocuklar için oyun gurubu, lavabo, kır lokantası, kır düğün salonu, yürüyüş parkurları, şelalesiyle eşsiz güzellikte olan doğal yaşam alanında çalışmalar son halini almaya başladı. Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yaptığı açıklamada "Kısa bir zaman önce doğal yaşam alanımızda başladığımız çalışmalarda artık son aşamaya geldik. Kısa bir zaman içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. İlçemizde kış şartları bilindiği üzere ağır yaşanıyor. Biz buna rağmen çalışmalarımıza ara vermedik. Tek amacımız ilçemize ve bölgemize güzel bir eser bırakmak, vatandaşımıza mutlu ve huzurlu olacakları bir ortamı hazırlamak. Bu gayemize de 2019 yılının baharında kavuşmuş olacağız. İçerisindeki bütün tesislerle kusursuz bir çalışma oldu. Harmantepe Doğal Yaşam Alanımız sadece Yığılca'nın değil, Batı Karadeniz Bölgesinin önemli bir çalışması oldu. Çevremizde yeşile, doğaya hasret kim varsa doğal yaşam alanımızda doğaya ve yeşile doyacak” ifadelerinde bulundu.