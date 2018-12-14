Başkan Yiğit, “Yüreğimiz yanıyor üç fidanımızı kaybettik”

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit olay yerinde incelemeler yaptı.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yaşanan talihsiz olay nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Hoşafoğlu Köyümüzde sabah saatlerinde meydana gelen elim yangın felaketinde maalesef üç fidanımızı yitirmiş olmanın keder ve üzüntüsü içerisindeyiz. Yangın ihbarının yapılmasının arından olay yerine geldik. Vatandaşımız Muhammed Korkmaz'a ait 2 katlı evde meydana gelen yangın felaketi yaşları 8 ile 12 arasında olan 3 küçük çocuğumuzu bizlerden kopardı. Baba Muhammed Korkmaz ise

şuan yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi ediliyor. Düzce Valimiz Dr. Zülkif Dağlı ile olay yerinde incelemelerde bulundu. Yığılca Belediyesi olarak kardeşimizin maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Ne yaparsak yapalım belki acımız hafiflemeyecek, ancak yaraya bir merhem olur düşüncesindeyiz. Yangın felaketi üzerinden Belediyemize bazı kişilerce yıpratma ve karalama çalışmaları yapıldığını görüyorum ve üzüntü ile karşılıyorum. Belediyemiz adına yalan haber yapanların kanuni olarak takipçisi olduğumuzun bilinmesini isterim. Yığılca Belediyesi olarak ekiplerimiz yangına zamanında müdahale etmiş olup, örnek bir çalışmayla, Düzce İtfaiyesi ile koordineli bir çalışma gerçekleştirmiştir. Buradan Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Elim kazada hayatını kaybeden üç yavrumuza Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerinde bulundu.