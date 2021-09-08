Başkandan pazarcılara yeni yer müjdesi verdi

Faruk Özlü, Hamidiye mahallesinde kurulan Salı Pazarında pazarcı esnafıyla bir araya gelerek yeni pazar yeri müjdesi verdi. Başkan Özlü, Hamidiye ve Aziziye Mahallelerine yeni Pazar yeri yapılacağını kaydetti.

Faruk Özlü Hamidiye pazar yerini ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Özlü, vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Pazarda hem vatandaşın hem de esnafların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Özlü, Pazar alışverişi yapan vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi.

Pazar esnafının taleplerini dinleyen Başkan Özlü, esnafın talepte bulunduğu Bahçeşehir bölgesindeki kapalı Pazar yeri için gelen istek ve talepleri dinledi. Başkan Özlü Bahçeşehir bölgesindeki pazaryerinin incelemesi için talimat verdi. Hamidiye Mahallesine kapalı pazaryeri sözünü de yerine getireceklerini kaydeden Başkan Özlü, hem Pazar esnafını bir araya toplayacaklarını hem de dağınık görüntüden kurtulacaklarını belirtti.

Aziziye'ye yeni pazar yeri yapılacak

Başkan Özlü, vatandaşların kendilerine verdiği güven ve destek ile gece gündüz aynı şevkle çalıştıklarını söyleyerek, “ Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın talep ve görüşlerini önemsiyoruz. Tek derdimiz var, o da onlara en iyi hizmeti götürmek. Pazarcı esnafımızın da dertlerini ve önerilerini dinledik. Aziziye Mahallesindeki Pazar yerimizi yeniliyoruz. Daha modern bir Pazar yeri yapacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretler esnasında başkan Özlü'ye olan sıcak ilgi gözden kaçmazken, vatandaşlar Başkan Özlü'yle bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.