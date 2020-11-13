Başkandan taksicileri sevindirecek çalışma

Faruk Özlü, kentin gelişimi ve büyümesine yönelik vizyoner projelerinin yanında her kesimden esnafın sorunlarının çözümü noktasında da büyük gayret sarf ediyor. Başkan Özlü, bu kapsamda taksici esnafının ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda talimat verdi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Başkan Özlü'nün talimatları doğrultusunda taksici esnafının ihtiyaçları ve eksikliklerinin giderilmesi hususunda çalışmalarına başladı. Tuncer, Çoban taksi durağının ön kısmının araç- giriş çıkışında sorun yaşanması yönündeki şikayetlerin, belediye ekipleri tarafından zeminin iyileştirilmesi ve asfaltlanmasını sağlayarak giderildiğini bildirdi.

Başkan Yardımcısı Tuncer, “Başkanımız Dr. Faruk Özlü' nün talimatlarıyla taksici esnafımızın sorunları için harekete geçtik. İlk olarak esnaflarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. İhtiyaçlar noktasında yol haritamızı belirledik. Isınma, lavabo ve durakların durumuna yönelik sorunların çözümüne kavuşması için çalışmalarımız da devam ediyor“ ifadelerinde bulundu.