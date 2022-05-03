Basketbol Gençler Ligi: Düzce Atletik: 66 - Çankaya Üniversitesi:65

Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisi play-off çeyrek final maçında Düzce Atletik, Çankaya Üniversitesi’ni 66-65 mağlup etti.
Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisi play-off çeyrek final maçında Düzce Atletik, Çankaya Üniversitesi'ni 66-65 mağlup etti.
Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisi play-off çeyrek final maçında Düzce Atletik, Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. 1. periyodu 16-21, ikinci periyodu 32-35 Çankaya Üniversitesi önde tamamlandı. Üçüncü periyodu ise Düzce Atletik, 48-47 önde tamamladı. Son saniyelere 3 sayı farkla giren Düzce Atletik, müsabakadan 66-65 galip ayrıldı. Çeyrek final ikinci müsabakası 6 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabakadan Düzce Atletik galip ayrılırsa yarı finale yükselecek.
Çankaya Üniversitesi ise 2 sayı farkla kazanırsa tur atlayan taraf olacak.