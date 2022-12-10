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Basketbol Gençler Ligi Kızlar

75 yendi.


Basketbol Gençler Ligi Kızlar B Grubu 8. hafta müsabakasında Düzce Atletik evinde Çanakkale Üniversitesi konuk etti.


Çekişmeli geçen maçta ilk çeyrek 20-20 berabere bitti. İkinci çeyrekte Düzce Atletik 16 sayı üretirken Çanakkale Üniversitesi 18 sayı üreterek ikinci çeyreği önde kapatarak soyunma odasına gitti. İkinci çeyrek 36-38 skorla tamamlandı.


Üçüncü çeyreğe her iki takımda dengeli başlarken Düzce Atletik aldığı sayılarla üçüncü çeyreği 56-54 önde kapattı.


Son çeyrekte ise Düzce Atletik, rakibi Çanakkale Üniversitesini 82-75 skorla yendi.


Düzce Atletik'in 6 numara oyuncu Senanur 26 sayı atarak maçın en fazla basket atan oyuncusu oldu.

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