Basketbol Gençler Liginde Düzce Atletik çeyrek finalde

Düzce Atletik, İstanbul Yıldızları'nı evinde 74-50 yenmeyi bildi.

Türkiye Basketbol Gençler Ligi Kızlar Kategorisinde ligin tamamlanmasının ardından play-off yükselme grubu maçları tamamlandı. İstanbul Yıldızları ile ilk maçını İstanbul'da oynayan Düzce Atletik sahadan 62-58 galip ayrıldı. Düzce Atletik kendi evinde oynadığı ikinci maçtan da 74-50 galip ayrıldı.

Aldığı galibiyetlerle de gençler ligi kızlar kategorisinde çeyrek finale yükselerek en iyi 8 takım arasına girdi. Aralarında basketbolda ekol olmuş takımların yer aldığı ligde ilk yılında başarı gösteren Düzce Atletik taraftarlarının da göğsünü kabarttı.

Çeyrek finalde ise Düzce Atletik, Çankaya Üniversitesi ile deplasmanlı iki maç yapacak. Düzce Atletik ilk maçını 3 Mayıs Salı günü Saat 14.00'te Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda oynayacak. Bu maçın rövanşı ise 6 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te Ankara Çankaya Üniversitesi Olimpik Spor Salonunda oynanacak.