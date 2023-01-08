Basketbol Kızlar Gençler Ligi: Düzce Atletik: 102 - Galatasaray: 51

hafta mücadelesinde Düzce Atletik, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Düzce Atletik, Galatasaray'ı farklı bir skor ile 102-51 ile yendi.

Basketbol Gençler Ligi Kızlar B Grubu 11. hafta müsabakasında Düzce Atletik evinde Galatasaray'ı konuk etti. Düzce Atletik'in üstün oynadığı maçta ilk çeyrek 31-7 ile bitti. İkinci çeyrekte Düzce Atletik 19 sayı üretirken Galatasaray 12 sayı üretebildi. Düzce Atletik 40 sayı farkla 59'a 19 skorla soyunma odasına gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı iyice açan Düzce Atletik rakibi Galatasaray karşısında farkı 50 sayıya çıkartarak 81-31 önde kapattı. Maçın başından sonuna rakibine oyun şansı vermeyen ve maçı üstün oynayan Atletik, rakibi Galatasaray'ı 102-51 skorla yendi.

Düzce Atletik'in 6 numaralı oyuncusu Senanur 36 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu. Sananur Demir, “Takım arkadaşlarım sayesinde, bana güvendikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçımızı kazanırsak play-offlara kalabiliyoruz” dedi.

Düzce Atletik Spor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, “Kazanınca insanın yüzü daha iyi oluyor. Galatasaray'ı evimizde yenmemiz güzel oldu. Tüm oluşumlarını tamamlamış bir kulüple mücadele ediyoruz. Bu sene sezon istediğimiz gibi geçmedi, kayıplarımız sakatlanmalarız oldu. Tam depreme Hatay maçı denk geldi. Düzce adına güzel işler yapılıyor deniliyor buda bizim için mutluluk verici. İnşallah sezonu en iyi yerde tamamlarız, oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.