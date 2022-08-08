Basketbol potası gençlerin eğlence adresi oldu

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Dünya Düzce Günleri, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede, Düzce Belediyesi Spor Akademisi tarafından Anıtpark Meydanına basketbol potası kuruldu. Kendi aralarında müsabaka yapan gençler, birbirleriyle yarışarak, eğlenceli anlar yaşıyor. Dereceye girenlere ise Spor Akademisi görevlileri tarafından çeşitli hediyeler veriliyor.