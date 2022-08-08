İhlas Haber Ajansı

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Basketbol potası gençlerin eğlence adresi oldu

Dünya Düzce Günleri etkinlikleri çerçevesinde kurulan basketbol potası, gençlerin eğlence adresi oldu.


Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Dünya Düzce Günleri, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede, Düzce Belediyesi Spor Akademisi tarafından Anıtpark Meydanına basketbol potası kuruldu. Kendi aralarında müsabaka yapan gençler, birbirleriyle yarışarak, eğlenceli anlar yaşıyor. Dereceye girenlere ise Spor Akademisi görevlileri tarafından çeşitli hediyeler veriliyor.

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