Basketbolda Düzce Belediyespor Petkimspor'u ağırlayacak

liginde mücadele veren Düzce Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, ligin güçlü takımlarından Petkimspor'u ağırlayacak. Bu zorlu maç öncesinde taraftara çağrı yapan Düzce Belediyespor yöneticileri, taraftarı zirve mücadelesinde takımlarını desteklemeye çağırdı.

Salon sporlarında Anadolu'da çığır açan Düzce Belediyespor 1. lige çıkan Kız Basketbol Takımının ardından zirve mücadelesi veren Erkek Basketbol takımının da başarısı için ter döküyor. Düzce Belediyespor Erkek Basketbol takımı bu hafta evinde ligin güçlü ekiplerinden Petkimspor ile 19 Nisan Cuma Günü karşı karşıya gelecek. Saat 18:00'de başlayacak olan karşılaşma Kalıcı Konutlarda bulunan Spor Salonunda oynanacak. 17.15'te Krempark önünden ve Üniversiteden servislerin kaldırılacağı karşılaşma içi Düzcelilere çağrı yapan Düzce Belediyespor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak, taraftarların desteklerine ihtiyaçları olduğunu belirterek, Düzcelilerin zorlu maçta takımın yanında olma çağrısı yaptı.