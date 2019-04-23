Basketbolda Düzceli kızlar tarih yazıyor

Düzce Belediyespor kız basketbol takımı tarih yazıyor. Düzce Belediyespor U14 Kız Basketbol takımı Türkiye finallerinde son 16 takım ile Kocaeli'de mücadele ediyor.

A Grubunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Çukurova gibi zorlu rakiplerle eşleşen Düzce Belediyespor ekibi ilk maçını yaptı. Fenerbahçe ile Kocaeli Derince Spor Salonunda karşı karşıya gelen Düzce Belediyespor 80-54 gibi net bir skorla rakibini yendi. Turnuvaya galibiyetle başlayan Düzce Belediyespor oyuncusu Senanur Demir 36 sayı atarak müthiş bir performans ortaya koydu. Düzce Belediyspor bugün (23 Nisan 2019) Beşiktaş ile karşılaşacak.

Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu maç sonu yaptığı açıklamada “Gülen taraf biz olduk. Kızlarımız inşallah bu guruptan çıkacak ve finallere gidecekler” diyerek oyuncuları tebrik etti.