Basketbolda haftanın oyuncusu oldular

Düzce Atletik Genç Kız Basketbol Takımı oyuncuları Duygu Erden ve Azra Hatice Kaplan haftanın 5'inde yer aldı.

Düzce Atletik Gençler Ligi Kadınlar Kategorisi B grubunda başarılı oyununa devam ederken oyuncuları da göz dolduruyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ege Gelişim ile evinde karşılaşan Düzce Atletik maçı kazanmıştı. Maçın ardından yapılan değerlendirmede haftanın başarılı 5 oyuncusu da belli oldu. Sahadaki başarılı performanslarının yanı sıra takıma katkıları da göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeye göre Düzce Atletik'ten Duygu Erden 13 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 19 verimlilik puanı ile Azra Hatice Kaplan ise 10 sayı, 10 ribanut, 3 top çalma ve 30 verimlilik puanı ile hafta beşinde yer almayı hak kazandı. Ayrıca Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Selin Tekin, Elsem Güler ile BOTAŞ'tan Işık Su Güven de listede yer aldı.

BOTAŞ, Galatasaray, Çankaya Üniversitesi, İstanbul Basketbol Feneri, Mersin Yenişehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Ege Gelişim gibi güçlü takımların yer aldığı ligde Düzce Atletik takımı da puan tablosunda 5. sırada yer alıyor.