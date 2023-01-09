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Basketbolda Turgut Özal Anadolu Lisesi şampiyon

DÜZCE(İHA) – Düzce Okul Sporları Basketbol Gençler A Mahalli müsabakaları sona erdi.

Şampiyon Turgut Özal Anadolu Lisesi oldu.


Basketbol Gençler A Mahalli müsabakaları 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. 28 Aralık 2022 –6 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan müsabakalar çekişmeli maçlara sahne oldu. İl şampiyonasında Turgut Özal Anadolu Lisesi birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Fen Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu.


Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

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