Basketbolda Türkiye üçüncüsü oldular

sü oldu.

Düzce'de basketbolun çıtası çıtasını üst noktaya taşıdılar. Düzce Belediyespor Kulübü U14 altyapı oyuncularından kurulu olan Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu, Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.'sü oldu. Yarı final maçında Ankara Arı Kolejine 63-53 mağlup olarak final oynama şansını kaybeden kızlar oynanan 3.'lük maçında Çankaya Bilişim Koleji'ni 70-62 mağlup ederek kürsüye çıkmayı başardı.

Düzce Bediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, “Düzce'ye yaşattıkları bu gurur için antrenörlerimiz Mümin Çakar, Cenget Cengiz ve tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz” dedi.

Arı koleji (Çankaya Üniversite SK) şampiyon olurken, ikinci Mehmet Akif ( Emlak Konut) üçüncü ise Şehit Cihan Aksarı Orta okulu ( Düzce Bld) oldu.