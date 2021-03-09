Başkonsolos Zerec, DTSO'yu ziyaret etti

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec ve Başkonsolos Vekili Vesna Fabris, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti. Ziyaretle iki ülke ilişkileri konuşuldu.

Ziyaret programında DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Çakır, Yalçın Top, Murat Saydam, Meclis Üyesi Hasan Arslan, Genel Sekreter Vekili Zeynep Cebeci, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Keten, Proje Koordinatörü Tuncay Yüksel hazır bulundu.

Programda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Odamıza yaptığınız bu ziyaret için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan çok memnuniyet duyduğumuzu ve bu ziyaretin ilişkilerimizi geliştirmemizde bir vesile olmasını diliyorum. Yönetim kurulu olarak Nisan 2018'den bu yana görevde bulunuyoruz. Dış ticaretimizi geliştirmek, ihracatımızı arttırmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. Üyelerimizin yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmalarını kolaylaştırmak için birçok çalışmalar yürütüyoruz. Yakın zamanda Odamız bünyesine bir dış ticaret merkezi kuruyoruz. Düzce 2020 yılında 124 ülkeye 321 milyon dolarlık ihracat yaptı. Firmalarımız birçok uluslararası standartlara uygun üretim yapma kabiliyetine sahiptirler ve çok tecrübeli ve başarılı yöneticiler tarafından yönetilmektedirler. Kazan-Kazan kavramı çerçevesinde ülkeniz ile olan ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Örneğin öncelikle Düzce olarak turizm alanında çok yakın iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu işe uygun gördüğünüz bir şehrinizle kardeş şehir çalışması yapabiliriz. Ülkemizin Hırvatistan ile karşılıklı ticaret hacmi 665 milyon dolar civarında bulunuyor, son 5 yılda ticaret hacmi yüzde 65 artmış olmasına rağmen bu rakamın her iki ülke potansiyelinin çok altında olduğunu biliyoruz. Geçen yıl Zagrep'te, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Hırvatistan Ekonomi Bakanı Sayın Darko Horvat'ın katılımı ile yapılan görüşmelerde ticaret hacmini öncelikle 2 Milyar Dolara, daha sonra da 5 Milyar Dolara çıkarılması hedeflenmişti. Bizler de bu hedefe katkı sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İlişkilerimizin bugünden itibaren artarak devam etmesini ve her iki tarafında kazanacağı yeni ufuklar açılmasını temenni ediyor ve tekrar sizleri aramızda görmekten çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Toplantının devamında Düzce ve ekonomisi hakkında Hırvatistan Başkonsolosluk ekibine sunum yapıldı. Sunumdan sonra yapılan ikili görüşmelerde Hırvatistan Başkonsolosluğu ile üyelere yönelik vize kolaylığı sağlayacak bir protokol imzalanması, Mayıs ayı sonlarında, Düzce'deki sektörel yapıya göre şekillendirilecek bir Hırvatistan heyetinin Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir çalışma ziyaretinde bulunması ve Konsoloslukça yapılacak bir çalışma sonucunda kararlaştırılan bir Oda ile Kardeş Oda protokolü imzalanması kararlaştırıldı. Başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde yapılabilecek işbirlikleri konusunda da istişarelerde bulunuldu.