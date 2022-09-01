Başsavcı Yasin Emre “Yeni adli yıl hayırlı olsun”

2022-2023 Yeni Adli Yargı dönemi başladı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'de yeni adli yılın açılışı sebebiyle yayınladığı mesajında “Başta Düzce'mizde ve ülkemizde adaletin, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak, hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde tesis edilmesi için fedakarca görev yapan; başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, adalet sistemimiz içerisindeki tüm yargı çalışanlarımıza ve yargımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.