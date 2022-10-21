Başvurusu süreyi yarın son

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal hizmetler Müdürlüğü, Düzce İŞKUR ile yaptığı protokol sonrasında Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde Düzce'de 54 kişiye istihdam sağlayacak.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda istihdam edilmek üzere 54 kişi alınacak. Kuruluşlarda istihdam edilecek kişiler 22 Ekim tarihine kadar ALO 170 veya İŞKUR'un sitesine girerek online olarak alınacak. Belirlenecek kişiler ise noter huzurunda kura ile belirlenecek.