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Batı Karadeniz sahilleri bayrama hazır

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Karadeniz’e açılan kapısı Akçakoca sahilleri 9 günlük Kurban Bayramına hazır.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca sahilleri 9 günlük Kurban Bayramına hazır.


9 Günlük Kurban Bayramı turizmi hareketlendirdi. Ormanla denizin iç içe girdiği 35 kilometre uzunluğundaki Akçakoca sahilleri de Kurban Bayramı için hazır. İlçedeki işletmeler, tatil hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek davet etti.


Yetkililer; ''Kumsallarımız temizlendi, turizm işletmelerimiz hizmete hazır. Yerli ve yabancı turistleri Karadeniz'in serin sularına girmek için kentimize bekliyoruz'' dediler.

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