Batı Karadeniz sahilleri bayrama hazır

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca sahilleri 9 günlük Kurban Bayramına hazır.

9 Günlük Kurban Bayramı turizmi hareketlendirdi. Ormanla denizin iç içe girdiği 35 kilometre uzunluğundaki Akçakoca sahilleri de Kurban Bayramı için hazır. İlçedeki işletmeler, tatil hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek davet etti.

Yetkililer; ''Kumsallarımız temizlendi, turizm işletmelerimiz hizmete hazır. Yerli ve yabancı turistleri Karadeniz'in serin sularına girmek için kentimize bekliyoruz'' dediler.