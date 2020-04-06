İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batı Karadeniz'de fırtına

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metrelik dalgalar oluştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metrelik dalgalar oluştu.


Akçakoca'da hızı yaklaşık 50 ile 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarın 3 gün daha etkisini sürdüreceği öğrenildi. Yetkililer, balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.