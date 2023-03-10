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Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz bölgesi Düzce’de 11 Mart Cumartesi günü fırtına uyarısı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz bölgesi Düzce'de 11 Mart Cumartesi günü fırtına uyarısı yapıldı.


Düzce Valiliği fırtına uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda; “Batı Karadeniz'in batısı Düzce'de rüzgarın 11 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.

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