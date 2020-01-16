Batı Karadeniz'de kış günleri güneşli geçiyor

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kış günü güneşli hava etkin oluyor.

Hava sıcaklığı termometrelerde 13 dereceyi gösterirken gün içinde yer yer 16 derece olarak da görüldü. Karadenizli vatandaşlar şimdilik şemsiyelerini rafa kaldırmış durumdalar. Günün güneşli geçmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar ve çocuklar ise açık havada gezmeye çıktılar. Havanın güneşli olmasını fırsat bilip arkadaşları ile gezmeye çıkan Taha Erkan isimli genç, "Bugün hava çok güzel, gölgede soğuk olsa da güneş ısıtıyor. Zaten bugün hava güzel olduğundan herkes sokakta" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre hava sıcaklığı hafta sonu düşeceği ve yağışlı havaların tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor.