İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batı Karadeniz'de kış günleri güneşli geçiyor

Batı Karadeniz’in önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kış günü güneşli hava etkin oluyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kış günü güneşli hava etkin oluyor.


Hava sıcaklığı termometrelerde 13 dereceyi gösterirken gün içinde yer yer 16 derece olarak da görüldü. Karadenizli vatandaşlar şimdilik şemsiyelerini rafa kaldırmış durumdalar. Günün güneşli geçmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar ve çocuklar ise açık havada gezmeye çıktılar. Havanın güneşli olmasını fırsat bilip arkadaşları ile gezmeye çıkan Taha Erkan isimli genç, "Bugün hava çok güzel, gölgede soğuk olsa da güneş ısıtıyor. Zaten bugün hava güzel olduğundan herkes sokakta" ifadelerini kullandı.


Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre hava sıcaklığı hafta sonu düşeceği ve yağışlı havaların tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.