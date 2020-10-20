İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batı Karadeniz'de poyraz etkili oluyor

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz’de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu.

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu. Bazı balıkçılar ise dalga nedeniyle açılmadı.


Batı Karadeniz'de poyraz fırtınası etkili oluyor. Dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi bulurken bazı balıkçı tekneleri ise Akçakoca Limanına demirlediler. Bazı balıkseverlerde rüzgara rağmen olta attılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.