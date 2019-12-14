İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batı Karadeniz'de yazdan kalma günler yaşanıyor

Batı Karadeniz bölgesinde havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar güneşin keyfini çıkarıyorlar.


Akçakoca'da 20 derece sıcaklıkta güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar, sahilde uçuşan martılara ekmek atarak vakit geçirirken, birçok vatandaş çocuklarıyla birlikte park ve bahçeleri doldurdu.


Çocuklarını parklarda eğlendiren vatandaşlar havanın keyfini yaşarken, bazı vatandaşlar ise olta avı yaparak balık tutmanın keyfini çıkardılar.


Esnaflar havanın ısınmasıyla işlerinde artış yaşadıklarını belirterek memnuniyetlerini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.