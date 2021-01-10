Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da balık bereketi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, kırlangıç ve levrek ile döndü. Tezgahları süsleyen balıklar Karadeniz'de bereket yaşatırken, kırlangıç kilosu 100, levrek ise kilosu 140 TL'den satışa sunuldu.

Akçakoca'dan tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları kırlangıç ve levrek balıklarıyla Akçakoca Limanı'na dönmenin mutluluğunu yaşadı. İlçenin balıkçı tezgahında sergilenen 4 kilo ağırlığında kırlangıç balığının kilosu 100 TL'den satışa çıkarıldı. 5 kilo ağırlığındaki Karadeniz levreği ise kilosu 140 TL'den satışa sunuldu.

Balıkçılar, bu sezon önce palamut, ardından da hamsinin bol yakalandığını belirterek, pandemi döneminde satışlardan memnun olduklarını kaydettiler.