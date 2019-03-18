Baykan Ay, Çanakkale Zaferini kutladı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Gününün 104. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay Çanakkale ruhunun Türk tarihinde başka bir yeri olduğunu ifade ederek “Tarihimiz birbirinden şanlı zaferlerle dolup taşar. Türk'ün manevi kudreti karşısında çaresiz kalan düşmanlara vatan, millet, bayrak sevgisini öğrettiğimiz yegane zaferlerden biri de Çanakkale'dir. Bir milletin yeniden doğuşu olarak anılan, öğrenilen bu destanda Türk milletinin hürriyet için neler yapabileceğine tüm dünya şahit olmuştur. ‘Çanakkale Geçilmez' diyerek kazanılan bu zafer milletimizin, birlik ve bütünlüğünün her zaman süreceğinin de açık bir göstergesidir. Şanlı tarihimizden aldığımız kıssalar ve Türk'ün eşsiz zaferleri ile öğrendiğimiz geçmişimizdeki ilham ile en büyük amacımız; topraklarımıza, aziz milletimizin geleceğine sahip çıkmaktır. Bu vesile ile Çanakkale Zaferinin 104. yılında devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize acil şifalar, hayırlı ömür diliyorum” ifadelerinde bulundu.