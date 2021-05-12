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Bayram öncesi tam kapanmaya rağmen mezarlıklar unutulmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde tam kapanmaya rağmen vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde tam kapanmaya rağmen vatandaşlar mezarlıklara akın etti.


Ramazan Bayramı'ndan önce vefat eden yakınlarını unutmayan vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Tam kapanma sürecinde de mezarlıklardaki yakınlarına dua etmek isteyen vatandaşlar, Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki mezarlıklara giderek yakınlarının kabirlerini temizledi. Kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, dua ettiler.

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