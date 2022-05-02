İhlas Haber Ajansı

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Bayram sabahı eller semaya açıldı

Düzce’de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Düzce'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu. Kılınan namazın ardından il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.


Onbir ayın sultanı Ramazan ayı bayram ile sona erdi. Ramazan Bayramı namazı için Düzce'de vatandaşlar camileri doldurdu. Sabah saatlerinde Cedidiye Camisinde de Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve protokol üyeleri ve vatandaşlar saf tuttu. Kılınan bayram namazının ardından cemaatle cami içinde bayramlaşan Vali Atay, Belediye Başkanı Özlü ve protokol üyeleri ardından dışarı çıkarak vatandaşlarla ve görevli polislerle bayramlaştı.

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