Bayram sofralarına dikkat

DÜZCE (İHA) – Diyetisyen Rana Setenay Kubilay, bayram sofralarında bir anda yemek yenmemesini tavsiye ederek, "Porsiyonları küçültün" dedi.

Diyetisyen Rana Setenay Kubilay, Ramazan Bayramı öncesi uyarılarda bulundu. Vatandaşların porsiyona çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Kubilay, "Kişilerin dikkat etmesi gerekenler tabii ki de sarmalar, dolmalar, tatlılar olacak. Bu süreçte bir anda yemek yemeye başlamamalarını öneriyoruz. Yani öğün olarak en azından iki ana öğün bir ara öğün olarak yapabilirler. Çünkü Ramazan'da oruç tutan kişilerde uzun süreli bir açlık vardı ve eğer çok öğünlerle sofraları doldurarak karşılamaya çalışırlarsa kan şekeri dengesizlikleri yaşayabilirler. Bu yüzden az az bir beslenme modelini yani porsiyonları küçülterek kullanabilecekleri bir beslenme modelleri önerebiliriz" dedi.

"Öğün atlamamalarını öneriyoruz"

Kubilay, öğün atlatılmaması çağrısında bulunarak, "Metabolizmamızı bayram sonrası normal beslenme düzenine hazırlanmak adına olabildiğince öğün atlamamalarını öneriyoruz. Yine iki ana öğün şeklinde yapabilirler. İyi bir kahvaltı yapıp akşam yemeğine kadar sadece bir çay, kahve veya bir yoğurtlu ara öğün şeklinde geçirmelerini öneriyoruz. Benim için en önemli çaylardan biri yeşil çay olacak. Çünkü hem antioksidan içeriye yüksek yeşil çayın hem de kan şekerini dengelemeye yardımcı olacaktır, içerisine tarçın da ekleyebiliriz. Bir diğer önemli noktalardan biri de su tüketimi. Kişilerin günlük 10-12 bardak su içmesini önemli. Uzun süreli susuz kaldığından vücutta yine kilo alma, kilo verme durumlarında çok büyük dezavantajlar görebiliyoruz. Su tüketimi önemli" diye konuştu.

"Akşam yemeğini biraz daha hafif geçirmelerini rica edeceğiz"

"Doygunluk hissedildiğinde yemeyi bırakın" tavsiyesinde bulunan Diyetisyen Rana Setenay Kubilay, "Bir ay boyunca oruç tutan kişilerde mide küçülmesi de oldu. Aslında düzenli saatlerde beslendik, iftar saatlerimiz hep aynıydı, sahur saatlerimiz hep aynıydı. Bu yüzden kişilerde tokluk hissini yaşadıkları an yemek yemeyi bırakmalarını önemsiyoruz. Bir anda yemek yemeye yüklenmeleri hazımsızlığa sebep olabilir. Bu yüzden doygunluk bizim için önemli kriterlerden biri olacak. Yemeği bırakmak adına en önemli noktalardan bir diğeri ise tatlı tüketimi. Bu süreçte tabii ki de kişiler tatlı tüketmeli bizler için de, diyetisyenler içinde Ramazan Bayramı, Kurban Bayramının birinci günleri o kahvaltılar her insanda olduğu gibi bizler için de çok önemli. Bu yüzden herhangi bir kısıtlama yapmalarını önermiyorum. Bayramın ilk günü istedikleri şeyleri yiyebilirler ancak akşam yemeğini biraz daha hafif geçirmelerini rica edeceğiz. Nasıl yapabilirler? Sebze yemeği yiyebilirler, salatayla yiyebilirler” şeklinde konuştu.

"Sütlü tatlı tüketebilirsiniz"

Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tüketilmesi gerektiğini söyleyen Kubilay, "Eğer şerbetli tatlı tüketeceklerse bile porsiyonun çok az olması lazım. Tabii ki de kimse büyüklerini kırmasın. Önüne eğer tatlı veya dolma geliyorsa bunları tüketsinler onları da kırmadan, kendi midelerine de eziyet etmeden küçük porsiyonlarla hayatına devam edebilirler" dedi.