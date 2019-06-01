Bayramlıklarını Başkan Özlü'den aldılar

Faruk Özlü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan bayram hediyelerini sahiplerine verdi.

Düzce Belediyesi her bayramda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi çocukları giydirmeye devam etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan hediye paketlerini dağıtmak üzere müdürlük binasına giden Faruk Özlü'ye, Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ve birim çalışanları da eşlik etti. Aileleri ile birlikte davet edilen çocuklar, karşılarında Faruk Özlü'yü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her çocukla tek tek konuşan ve hediyelerini bizzat veren Başkan Özlü yaptığı açıklamada “Sevgili çocuklarımızın yüzündeki tebessümü, o mutluluğu görmek bizlere yetiyor. Ailelerinin ve onların Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Bayram hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin inşallah. Hediyelerini güle güle kullansınlar” dedi.