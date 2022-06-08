"Bazı Karadeniz'in Efesi'nde" pithos bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında pithos tespit edildi.

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde bulunan ve "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi öncülüğünde yapılan kazı çalışmalarında, 6 arkeolog ve 54 kazı personeli olmak üzere 60 personel görev alıyor. Kazı ekibinin antik tiyatronun üst kısmında yoğunlaştırdığı çalışmalar neticesinde son olarak asimetrik pithos (pişmiş topraktan üretilmiş çömlek tipi küp) tespit edildi. Ekipler, pithosun hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.