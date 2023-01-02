Bazna ailesi Şehitlik belgesi verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine ‘Şehitlik Belgesi'ni takdim etti.

Vali Cevdet Atay, Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı devam eden Pençe-Kilit harekatında, şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesini ziyaret etti. Atay Baba Ramazan ile Anne Döndü Bazna'ya Şehadet Belgesini takdim etti.

Şehit Mustafa Bazna'nın ruhuna dua edildi.