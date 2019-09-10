Sadri Şensoy Düzce ziyaretinde eğitim kurumlarını ziyaret etti, beceri ve tasarım atölyelerini inceleyip bilgi aldı.

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy Bilgi Düzce'de bir takım ziyaretlerde bulundu. Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit ile birlikte hem okulları gezdi hem de okullarda kurulan beceri ve tasarım atölyelerini inceledi okul idareci ve öğretmenlerinden eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı.