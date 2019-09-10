İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beceri ve tasarım atölyelerini inceledi

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr.

Sadri Şensoy Düzce ziyaretinde eğitim kurumlarını ziyaret etti, beceri ve tasarım atölyelerini inceleyip bilgi aldı.


Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy Bilgi Düzce'de bir takım ziyaretlerde bulundu. Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit ile birlikte hem okulları gezdi hem de okullarda kurulan beceri ve tasarım atölyelerini inceledi okul idareci ve öğretmenlerinden eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.