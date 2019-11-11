Bediha Tacyıldız Avrupa Şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Bediha Tacyıldız, Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Büyükler Muay Thai Şampiyonası'nda 67kg da ringe çıkan başarılı öğrenci Bediha Tacyıldız, uluslararası müsabakalarda daha önce defalarca okuttuğu İstiklal Marşımızı bir kez daha okutma başarısını göstererek Ülkemizin, Düzce Üniversitesi'nin ve sevdiklerinin gurur kaynağı oldu. Birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak finalde Rus sporcuyla karşı karşıya gelen Milli Sporcumuz Bediha Tacyıldız, Rus rakibine de şans tanımadı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; “Türkiye ve Dünya Şampiyonu öğrencimiz Bediha Tacyıldız'ı başarılarından dolayı tebrik eder, gelişmesine katkı sağlayan başta ailesi olmak üzere antrenörlerine, Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.