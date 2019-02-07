Bekar ailesinin acı günü

DÜZCE(İHA) – Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Hakan Bekar'ın babaannesi Perihan Bekar hayatını kaybetti. Perihan Bekar'ın kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Azmimilli Mahallesi'nin eski muhtarlarından Niyazi Bekar'ın eşi, Ali, Cengiz ve Ersoy Bekar'ın anneleri, Genç MÜSİAD Düzce şubesi Başkanı Hakan Bekar ve Yalçın Bekar'ın babaannesi Perihan Bekar hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Cedidiye Camisinde kılınan cenaze namazına şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bekar Ailesi ve sevenleri katıldı.