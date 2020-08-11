İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye başkan yardımcısı küreği eline alıp işçilere yardım etti

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut, Yaka Mahallesi’ne yapılan oyun parkını ziyaret ederek, küreği eline alıp çalışmalara destek verdi.

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut, Yaka Mahallesi'ne yapılan oyun parkını ziyaret ederek, küreği eline alıp çalışmalara destek verdi.


Cumayeri Yaka Mahallesi'nde yapımına devam edilen parkı Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut ziyaret etti. Yapımına devam edilen parkta küreği eline alan Başkan yardımcısı Akbulut, ekiplere yardımcı oldu. Yapım esnasında çocukların ilgisi gözlerden kaçmazken Akbulut açıklamalarda bulundu. Çalışmalar ile ilgili konuşan Akbulut, "Cumayeri'nde parksız mahalle kalmayacak her mahalle çocuk oyun parkı olacak bunun çalışmalarına başladık. Başkanımız Mustafa Koloğlu bu konu ile yakından ilgileniyor. Gönül isterdi ki her evin önünde park olsun, çocuklar mutlu olsun. Şimdilik her mahallede müsait noktalara çocuk oyun parklarını yapacağız'' dedi.


Parktaki çalışmaları izleyen çocuklar, kendilerine park kazandırdıkları için Başkan Yardımcısı Özkan Akbulut'a teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.