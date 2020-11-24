İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye başkanı 40 yıl sonra bir öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla aynı sırada buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, mezun olduğu okulda 40 yıl sonra bir araya geldiği öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile biyoloji dersine girerek hazırladığı kliple ile tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, mezun olduğu okulda 40 yıl sonra bir araya geldiği öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile biyoloji dersine girerek hazırladığı kliple ile tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 40 yıl önce mezun olduğu okulda yıllar sonra arkadaşları ve biyoloji öğretmeni Asuman Demir ile bir araya geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen birliktelikte yıllar sonra Düzce Lisesinde aynı sınıfta öğretmeni ve sınıf arkadaşları ile buluşan Özlü, biyoloji dersinde 40 yıl önceki hatıralarını tazeledi. Sınıfta yapılan yoklama sonrası öğretmeni Asuman Demir'e çiçek takdim etti. Birliktelikteki anlardan bir de klip hazırlayarak paylaşan Özlü, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.