İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkanı Ilgaz Çakmak oldu

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla 23 Nisan İlkokulu 3/D sınıfı öğrencisi Ilgaz Çakmak, Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Çakmak'ın ilk icraatı çocuklara yönelik projelerin oluşturulması talimatı oldu.


“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, koltuğunu 23 Nisan İlkokulu 3/D Sınıfı öğrencisi Ilgaz Çakmak‘a bıraktı. Ilgaz Çakmak, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Düzce için hayata geçirmek istediği projelerini anlattı. Ayrıca Belediye çalışmalarını yakından takip ettiğini ve işlerin iyi yürütüldüğünü de ifade etti. Çakmak, çocuklara özel projelerini Düzce´ye kazandırmak istediğini de vurguladı.


Ziyaretin sonunda Düzce Belediyesi Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, tüm dünya çocuklarının ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını' kutlayarak 23 Nisan İlkokulu Öğrencisi Ilgaz Çakmak'a hediye takdim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.