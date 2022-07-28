Belediye Başkanı Özlü, çalışanlara yüzde 41.54 fark

Yapılan zam ile birlikte çalışanlar maaşlarını yüzde 41.54 zamlı alacak.

Düzce Belediyesi çalışanlarını enflasyona ezdirmemek için yoğun çaba harcamaya devam ediyor. Daha önce günün şartların üzerinde yapılan zammın ardından belediye iştiraki insan kaynakları şirketi BELKA bünyesinde çalışanlarının maaşlarına yüzde 41.54 oranında zam yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve yetkili sendika arasında belediye başkanlığı makamında yapılan imza törenine BELKA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan İnan, BELKA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan'da hazır bulundu.

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sosyal medya hesabından yeni zam oranlarını duyurarak, “Belediye çalışanlarımızı bütün imkanlarımızı seferber ederek desteklemeye devam ediyoruz. BELKA A.Ş. bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın ücretlerine yüzde 41,54 oranında zam yaparak, onların her koşulda yanında olduğumuzu gösterdik. Tüm emekçilerimize hayırlı olsun” dedi.