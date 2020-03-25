İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye binalarına dezenfektan yerleştirildi

DÜZCE(İHA) – ? Koronavirüs önlemlerini arttıran Düzce Belediyesi merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarına dezenfektan kutuları yerleştirdi.


Düzce Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Düzce Belediyesi Destek İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez hizmet binasına ve ek hizmet binalarına, hizmet binalarındaki katlara personelin ve vatandaşların kullanması için el dezenfektan kutuları yerleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.