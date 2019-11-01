Belediye ekipleri İnönü parkında temizlik yapıldı

Düzce Belediyesi, kısa süre önce içindeki işletmeler yıkılarak vatandaşın kullanımına açılan İnönü Parkı'nda temizlik çalışması yaptı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinin dört bir yanında temizlik seferberliğini sürdürüyor. Sonbahar ayları ile birlikte yeşil alanlarda çalışmalarını sıklaştıran ekipler özellikle parklarda temizlik yapıyor. Şehir merkezinin en büyük yeşil alanı olan İnönü Parkı da vatandaşların kullanımına açılmasının belediye ekipleri tarafından sık aralıklarla çevre temizliği yapılıyor. Vatandaşların da memnuniyetle karşıladığı çalışmalar kış ayları öncesinde sık sık yürütülerek halkın kullanımına sunulan ortak alanların temiz ve bakımlı olmasına özen gösteriliyor.