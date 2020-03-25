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Belediye ekipleri yaşlıları evlerine kadar getiriyor

DÜZCE(İHA) – ?Düzce’de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE(İHA) – ?Düzce'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gideren ekipler evlerine kadar da getiriyor.


Korana Virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışının kısıtlanmasının ardından Düzce'de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokaklarda 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken evlerine kadar da getirip onlara yardımcı oluyor. Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için kurulan gruba 112, 155 veya 156 nolu hatları arayarak ulaşabilineceği belirtildi.

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