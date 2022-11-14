Belediye ekiplerinden atık yağ denetimi

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerle bitkisel atık yağ üreten işletmelerin, atık yağ tutucu gibi ekipmanlara sahip olup olmadığı, atık yağların kaynağında ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı ve lisanslı toplayıcı firmalar aracılığı ile uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı kontrol edildi.

Ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından devraldığı bitkisel atık yağları denetleme yetkisi dahilinde, işletmelerdeki bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması ve kanalizasyona dökülmemesi adına denetimler gerçekleştirdi.

Denetim ekipleri, işletmeleri bilinçlendirerek, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle sözleşme yapmalarını, yapmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı yönünde uyarılarda bulundu.