Belediye ekiplerinden kalıcı konutlarda bayram temizliği

Düzce Belediyesi Fen İşleri, Temizlik, Destek ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iş birliği ile Kalıcı Konutlar Bölgesinde genel temizlik, bakım ve onarım çalışmasına başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün her fırsatta dikkat çektiği şehrin temizliği ve bakımının eksiksiz şekilde giderilmesi konusunda çalışmalar taviz vermeden sürüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de şehir merkezinin en büyük yaşam alanı olarak tasvir edilen Kalıcı Konutlar Bölgesinde genel temizlik, bakım ve onarım çalışmaları başladı. Fen İşleri, Temizlik, Destek, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iş birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında süs havuzların bakım ve onarımı, kaldırımlardaki ağaçların budanması ve çapalanması ile ortak kullanım alanlarında temizlik yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler Kalıcı Konutlar Bölgesinden başlayan genel temizlik ve bakım işlemlerinin bayrama kadar şehir merkezinin muhtelif noktalarında devam edeceğini belirtti.