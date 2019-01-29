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Belediye ekiplerinden temizlik seferberliği

Düzce Belediyesi ekipleri kent merkezi ve çevresinde ağaç budama ve kaldırım temizliği çalışmalarına başladı.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu 15 kişilik özel ekiple temizlik seferberliği başlattı. Kalıcı Konutlar 1, 3, 4 ve 7'nci bölgelerden çalışmalarına başlayan ekipler kaldırımlar ve çevredeki ağaçların budama işlemini yapıyor. Ayrıca yollarda da temizlik yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada ana caddeler başta olmak üzere tüm ara sokakların yol, kaldırım temizliği ve ağaç budama çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

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