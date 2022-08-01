Belediye Güreşçileri, kürsüyü parselledi

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Dağköy'de düzenlenen 32. geleneksel Kozlu Dağköy Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı. Kırkpınar Başpehlivanlarının da katıldığı müsabakalarda Onurcan Askan minik bir boy kategorisinde 2., M. Taha Zurnacı minik iki boy kategorisinde 3.z, Göktuğ Akbal teşvik bir boy kategorisinde 3., Kamuran Polat teşvik iki boy kategorisinde 3., Ö. Faruk Çağlayan ve Selçuk Akbal ayak boy kategorisinde 2. olurken deste büyük boyda ise Ertuğrul Topal birinciliği elde etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü güreşçileri tebrik ederek, “Bu başarı tesadüfi bir başarı değil. Özverinin, alın terinin karşılığı olan bir başarıdır. Sporcularımızın, antrenörlerimizin ve sporcu ailelerimizin birlikte ortaya koydukları bir başarıdır. Küçük sporcularımızın elde ettiği ve özgüven kazanmalarına da katkı sağlayacak olan bu başarının ilimizin yağlı güreşlerde gelecek yıllara damga vurması adına bir adım olarak görüyorum. Düzce, gelecek yıllarda başpehlivanlar çıkartabilecek kapasiteye sahiptir. Neden olmasın? Yolumuz uzun, yolumuz doğru. Attığımız adımlar kentimizin spor şehri olması adına ve bunu her geçen her bir branşta görüyor olmak bizler için gurur verici” ifadelerinde bulundu.