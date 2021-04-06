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Belediye kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki kaldırımlarda düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yayaların trafikte daha rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde güvenli ve düzenli olması için çalışmalar yapılıyor. Ekipleri kaldırım ve sokaklarda deforme olan taşlar değiştiriliyor. Çukur olan alanlarda yenileme yapılıyor. Kaldırım olmayan bölgelerde ise yeni kaldırımlar yapılırken, yayaların daha rahat ulaşımda yer alması planlanıyor.

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