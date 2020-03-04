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Belediye otobüsün renklerini halka soracak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şehir içi ulaşım sisteminde kullanılacak yeni tip otobüslerin rengini belirlemek amacıyla anket başlattı.


Düzce Belediyesi toplu ulaşım sistemi için düşünülen yeni sistemde çalışmalarına devam ediyor. Şehir içi ulaşımda kullanılacak araçların renklerini Düzcelilere soran Düzce Belediyesi sosyal medya üzerinden düzenlenen anket çalışmasında iki öneride bulundu. Ankette vatandaşlara otobüsler Mavi mi yoksa Kırmızı mı olsun şeklinde soru yöneltildi. Bir hafta sürecek anketin sonuçlarına göre belirlenecek renkte yeni nesil araçlar en kısa sürede şehrin cadde ve sokaklarında hizmete girecek.

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