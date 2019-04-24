Belediyede sağlık düzenlemesi

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye personellerinin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadıkları konusundaki şikayetleri üzerine kurum doktoru hizmetinde düzenlemeye gidilmesi yönünde talimat verdi.

Düzce Belediyesinde kurum içi yapılanma ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki girişimler devam ediyor. Uygulama ve çalışma konusunda aksaklık yaşanan birimlerde inceleme yapılması yönünde talimat veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü konuyla ilgili olarak hazırlanan raporları değerlendirdi.

Sağlık Danışmanı Dr. Cengiz Tuncer ile ilgili konuları istişare eden Başkan Özlü, kurum içinde verilen sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde girişimlerin yapılmasını kararlaştırdı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Danışmanı Dr. Cengiz Tuncer “yaptığımız incelemeler sonucunda sağlık hizmeti konusunda aksaklıklar olduğunu gördük. 2015 yılından bu yana haftada iki gün o da yarım mesai şeklinde hizmet veren kurum doktoru, hizmet alımı şeklinde çalışıyor. Ayrıca bu hizmet alımı yalnızca belediyenin sözleşmeli personellerini kapsıyor. Bu şekilde bir iş sağlığı uygulamasını kabul etmemiz mümkün değil. Konu hakkında Başkanımız Dr. Faruk Özlü gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdi. Yaptığımız düzenleme ile Düzce Belediyesinde çalışan her personel, hiçbir ayrım olmaksızın haftanın 5 günü muayene ve tedavi konusunda kurum doktoruna başvurabilecek. Belediye personelinin sağlığı ve iş güvenliği her şeyden önce gelir. Bu konuda müsamaha gösteremeyiz” dedi.