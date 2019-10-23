Belediyeden sonbahar temizliği

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün il genelinde kış mevsimi öncesi başlattığı temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, refüjler, kaldırımlar, ana cadde ve yollarda dökülen yapraklar büyük bir titizlikle temizlenerek kış aylarına hazırlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez, “Sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçlarından sararıp düşen yapraklar çevre kirliliği oluşturmaması için belli saat ve zaman aralığında toplanıyor. Temiz ve daha kaliteli bir Düzce için Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Şehrin sağlık ve estetiğini doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda gereken hassasiyeti gösteriyoruz” dedi.